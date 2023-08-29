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محافظ كفر الشيخ يقرر تعديل المخطط التفصيلى لقرية أبو غنيمة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:03 ص
محافظ كفر الشيخ يقرر تعديل المخطط التفصيلى لقرية أبو غنيمة اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، فى عددها رقم 189 الصادر بتاريخ 28 أغسطس سنة 2023، قرار اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، حمل رقم 1471 بتاريخ 14 أغسطس 2023، المادة الأولى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية أبو غنيمة، التابعة للوحدة المحلية لقرية أبوغنيمة بمركز سيدى سالم، رفع خدمة " مشغل فتيات"إلى سكنى مقترح بناء على المعاملة رقم 1156230102376 بتاريخ 22 يونيو 2023.

ونصت المادة الثانية على نشر القرار فى الوقائع المصرية، والمادة الثالثة: على جهات الاختصاص تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره،و المادة الثالثة ينشر القرار فى الجريدة الرسمية.

جاء ذلك بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 الصادر بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛ وعلى القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وعلى القانون رقم 222 لسنة 1955 بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ عليها تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة؛ وعلى كتاب الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة المؤرخ 22/3/2023، والمتضمن تعديل بالمخطط التفصيلى يعتمد تعديل بالمخطط التفصيلى لقرية أبو غنيمة، التابعة للوحدة المحلية لقرية أبو غنيمه بمركز سيدى سالم، رفع خدمة "مشغل فتيات"إلى سكنى مقترح بناء على المعاملة رقم 1156230102376 بتاريخ 22 يونيو 2023.


 

 


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