محافظ كفر الشيخ: إزالة 35 حالة تعد.. واستمرار تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء

كفر الشيخ- محمد سليمان

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ، باستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد، بقرى ومراكز المحافظة، مؤكداً أنه لا تهاون مع المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، لافتًا إلى ‏تطبيق القانون على المخالفين والتصدي للبناء المخالف والعشوائي باتخاذ كافة الإجراءات القانونية، موضحاً إنه تم إزالة 35 حالة تعد على أراضي زراعية وأملاك دولة في مهدها، بمركز كفر الشيخ والرياض والحامول وقلين وسيدي سالم، تنفيذًا لخطة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الشعب بناءاً على تعليمات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك اجتماع عقده اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، واللواء عبد الغفار الديب، السكرتير المساعد، ورؤساء مجالس المدن.

كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن والوحدات المحلية، بالاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد الكهرباء، والمتابعة المستمرة لتفعيل إجراءات ترشيد استهلاك بكافة المباني والمنشآت الحكومية خلال ساعات العمل الرسمية، علاوة على تكليف رؤساء الوحدات المحلية وإدارات التفتيش والمتابعة وشئون القرى باستمرار المرور على المحال والمعارض التجارية والكافيهات والمطاعم والتنبيه بغلق الإنارة للواجهات الخارجية واللافتات الإعلانية والمتابعة المستمرة، بجانب التنسيق مع هندسة الكهرباء بكافة المدن والمراكز للاستمرار في تنفيذ خطة ترشيد استهلاك الكهرباء "كل في نطاقه وفيما يخصه.