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محافظ الوادي الجديد: نستهدف تشغيل 85 مسجدا بالطاقة الشمسية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 04:00 ص
محافظ الوادي الجديد: نستهدف تشغيل 85 مسجدا بالطاقة الشمسية الطاقة الشمسية - أرشيفية
الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

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أعلن اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد عن استكمال منظومة تشغيل وإنارة المساجد بالطاقة الشمسية ضمن خطة المحافظة للتوسع فى استخدام الطاقة المتجددة وذلك بالتعاون مع وزارة الأوقاف حيث جرى الانتهاء من تشغيل 33 مسجد بالطاقة الشمسية كمرحلة أولى، وجار الإعداد للمرحلة الثانية بإجمالى 50 مسجدًا بالتعاون بين الوزارة والمحافظة.
 
وقال المحافظ أنه جرى تعميم خطة تشغيل المصالح الحكومية بالطاقة الشمسية بنسبة تجاوزت 80% من المصالح الحيوية بالمحليات وآخرها المجمع الحكومي المميكن والذي سيتم تشغيله بأكبر محطة طاقة شمسية بالخارجة مؤكداً على التوسع في فى دعم المستثمرين بالاعتماد على الطاقة الشمسية لتشغيل آبار الرى من خلال منح تسهيلات عديدة بهدف التوسع فى منظومة الطاقة الشمسية منها توفير قروض بفائدة 5% بالتعاون مع البنوك الحكومية لتحويل آبار الرى الاستثمارية وآبار الشباب للعمل بنظام الطاقة الشمسية والاستفادة من مبادرة البنك المركزى فى توفير الدعم المالى لتتشغيل المشروعات الزراعية الاستثمارية بالطاقة الشمسية والرى الحديث.
 
 

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