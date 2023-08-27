محافظ القليوبية يشهد غدا نهائي دوري مراكز الشباب في نسخته الـ30

القليوبية إبراهيم سالم

يشهد غدا الإثنين، اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، المباراة النهائية لدوري مراكز الشباب والقرى في نسخته الـ 30، بين فريقي مركزي شباب المنيرة بالقناطر الخيرية، ونامول بطوخ، والذي يقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على ملعب نادي "سيتي كلوب" بمدينة بنها، بحضور الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، وعدد من قيادات المديرية، ومنطقة القليوبية لكرة القدم.

وأوضح الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، أن الدوري بدأ بالمرحلة الأولى على مستوى الإدارات الفرعية بنظام دوري من دور واحد، ويتم تصعيد الفائز بالمركز الأول والثاني في كل مجموعة بكل إدارة فرعية إلى المرحلة الثانية، الذي تقام مبارياته بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية لتحديد الفائز بالدوري.

وأشار الصبروطـ، إلى أن الدوري يهدف إلى اكتشاف مواهب جديدة في كرة القدم، وتحفيز الرياضيين على الفوز والتسابق من أجل تحقيق مستوى أفضل، وأيضا شغل أوقات الفراغ في شيء مفيد، وكذا تحسين القدرة الذهنية، وتطوير المهارات الحركية.

واستطرد، أنه تتم الفعاليات بوضع الأسس السليمة والقواعد العامة للسلوك الصحيح، والبعد عن الأفكار الهدامة التي تستهدف شبابنا بممارسة الأنشطة الرياضية والبدنية والثقافية والاجتماعية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وبتوجيهات الدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، لاستيعاب طاقات النشء والشباب بما يفيد المجتمع ويؤدى إلى تقدمه.