محافظ الشرقية يفاجئ قرى مركزى مشتول السوق وبلبيس لمتابعة انتظام العمل بالمنشآت الخدمية

الشرقية- إيمان مهنى

أجري الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية جولة مفاجئة، بقرية الصحافة التابعة لرئاسة مركز ومدينة مشتول السوق لمتابعة سير إنتظام العمل بالمنشآت الخدمية والوقوف على مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين واتخاذ ما يلزم قانوناً حيال وقائع الإهمال والتقصير في العمل.

بدأ المحافظ جولته بتفقد مقر وحدة صحة الأسرة بالقرية لمتابعة سير إنتظام العمل بها والتأكد من تواجد العاملين بمقر عملهم ، وقام بمراجعة التاريخ المدون على الأدوية للتأكد من صلاحيتها وتوافرها بالكميات التي تكفي لسد إحتياجات المرضى.

ولضبط منظومة العمل، إطلع المحافظ على سجل الحضور الإنصراف ، ليقرر احالة المتغيبين للتحقيق واتخاذ االإجراءات القانونية حيالهم ، قائلا : لن أسمح بأي تقاعس أو إهمال يتسبب في عدم تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى والمترددين على الوحدات الصحية.

وسيراً على الأقدام ، تفقد محافظ الشرقية عدداً من شوارع القرية ومحيط مدرسة الصحافة الثانوية المشتركة ، ليصدر تعليماته بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات لإعادة الوجة الجمالي والحضاري لشوارع القرية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

إختتم المحافظ جولته بقرية الصحافة بتفقد مخبز القرية لمتابعة سير العمل به والتأكد من نظافة الأدوات والمعدات المستخدمة في تجهيز الخبز والإطمئنان على مرور مفتش التموين على المخبز ، وكذلك التأكد من سلامه الموازين ، والتشديد على صاحب المخبز بتسوية رغيف الخبز جيداً وتقديمة للمواطنين طبقاً للمواصفات التموينية.

انتقل محافظ الشرقية لمتابعة سير انتظام العمل بمقر الوحدة المحلية بالزوامل التابعة لرئاسة مركز ومدينة بلبيس واطمأن على تواجد العاملين بها والتزامهم بمواعيد العمل المحددة ، مشدداً على ضرورة حسن إستقبال المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.

اطلع المحافظ، على موقف المتغيرات المكانية وكيفية التعامل معها ، شدد المحافظ على العاملين بالوحدة بضرورة التعامل مع المتغير بشكل يومي، قائلا: لن أسمح نهائيا باي تعديات جديدة والوحدات المحلية مسئولة عن التصدي للتعديات وإزالتها في المهد ومتابعة ما تم ازالته من تعديات ومنع عودتها مرة أخرى، مؤكداً على ضرورة تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

والتقى محافظ الشرقية بالمواطنين واستمع لمشاكلهم على الطبيعة، موجهاً رئيس الوحدة المحلية بفحصها وتلبيتها فورا في إطار القانون.