محافظ الأقصر ينتقل لموقع الغرق الجزئى لمركب نيلى على كورنيش النيل

الأقصر – أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر بقيادة المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، عن تفاصيل ما تم فى حادث الغرق الجزئى لمركب نيلى بكورنيش النيل، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، بلاغا يفيد بحدوث غرق جزئى لأحد الفنادق العائمة المتوقفة عن العمل والتى تجرى بها أعمال صيانة وتطوير على كورنيش النيل بمدينة الأقصر.

وانتقل على الفور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة إلى الموقع، وتبين أن الفندق العائم لا يعمل منذ عام 2010، ولا يوجد على متنها سوى العمال والطاقم الملاحى ورخصتها الملاحية سارية.

وتم التواصل مع الترسانة النيلية والملاحة النهرية وشرطة المسطحات لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو رفع الفندق العائم، وقد أكد البلاغ أن الحركة الملاحية بمجرى النيل تعمل بصورة طبيعية، وقد تبين من خلال حصر العاملين والطاقم فقد شخصين اثنين منهم وجارى تمشيط المنطقة عن طريق الإنقاذ النهرى، وجارى إخطار الجهات المختصة والنيابة العامة.

والبداية كانت بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطارًا من رجال شرطة المسطحات المائية بكورنيش الأقصر، يفيد بوجود غرق جزئى لأحد المراكب النيلية المتهالكة وخارج الخدمة تمامًا، وذلك خلال إجراء عمليات الصيانة والتطوير داخلها استعدادا للموسم السياحى الشتوى، وانتقل على الفور القيادات الأمنية ومسؤولى المحافظة لموقع المركب وتبين غرق أكثر من نصفها فى نهر النيل جراء خروجها من الخدمة منذ فترة طويلة، ونجح رجال الإنقاذ النهرى فى انتشال جثمان عامل من طاقم المركب ويدعى "حسن المغربي" وتم نقل جثمان لمشرحة مستشفى الكرنك الدولى التابعة لهيئة الرعاية الصحية، وجارى البحث عن جثمان الثانى المفقود بالحادث ودعى "أحمد سيد" 30 سنة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تولى النيابة العامة التحقيق بالواقعة.