قوافل جامعة قناة السويس تقدم خدماتها لـ6458 مواطنا خلال 4 أشهر

الإسماعيلية- صبرى غانم

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، عن حصاد قوافل الجامعة الشاملة المتوجهة إلى المجتمع، والمشاركة فى المبادرات الرئاسية والقومية وعلى رأسها مشروع القرن "حياة كريمة"، مشيرا إلى أن جامعة قناة السويس قدمت خدماتها فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتنمية وبناء الإنسان المصرى، وتوفير حياة كريمة للمواطنين فى القرى والريف المصرى.

وأضاف مندور أن قوافل الجامعة قدمت خدماتها الطبية والعلاج بالمجان، والتثقيف الصحى، وندوات توعوية، وإرشاد زراعى لـ6458 مواطنا، بواقع 4768 مواطنا من خلال 7 قوافل طبية، و1008 مواطنين بـ6 قوافل توعوية وتثقيفية، و131 مواطنا بـ4 قوافل للإرشاد الزراعى، وكذلك 4 قوافل بيطرية قدمت الكشف والعلاج البيطرى بالمجان لـ2024 حالة.

وتابع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة قامت بدورها ومسئوليتها المجتمعية نحو المجتمع والبيئة المحيطة بالتعاون مع العميد أحمد سعد المدير التنفيذى لمؤسسة حياة كريمة، مشيرًا إلى أن القوافل تستمر فى القيام بدورها المجتمعى بمشاركة نخبة متميزة من خبراء وأساتذة الجامعة فى مختلف التخصصات.