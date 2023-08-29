فى موجة الحر.. الفرق بين ضربات الشمس والإجهاد الحرارى وطرق الحماية

كتبت فاطمة ياسر

حذرت هيئة الأرصاد المصرية من ارتفاع شديد في درجات الحرارة خلال اليومين القادمين، ولذا نقدم فى هذا التقرير أفضل الطرق للحماية من ضربات الشمس والإجهاد الحراري وطرق الوقاية.

أكد الدكتور أسامة فكري استشاري الجهاز الهضمي والكبد والتغذية الإكلينيكية في معهد الكبد، خلال تصريح خاص لليوم السابع، أن الاهتمام بعلاج ضربات الشمس يعد من الأمور الصحية والمهمة، حيث يجب علاجها على الفور تجنبا للتعرض لأي مضاعفات صحية.

وعن الفرق بين ضربة الشمس أو الإجهاد الحراري، أوضح فكري هذا الفرق، وهو:



- الإرهاق أو الإجهاد الحرارى:

عندما يصبح جسمك ساخنا ويكافح من أجل التنظيم أو التأقلم علي ارتفاع حرارة الطقس، وتستمر لدقائق أو ساعات، ويجب خلالها ترطيب الجسم عن طريق تناول السوائل بشكل سريع والاستحمام محاولة منك لمساعد الجسم علي التأقلم علي ارتفاع درجات الحرارة.

هل الإجهاد الحراري يتحول لضربة شمس؟ ومن أبرز الأعراض، التعرق الشديد والصداع، الدوخة، ألم وتقلصات في الساقين، وزيادة التنفس، الشعور بالعطش الشديد، وارتفاع حرارة الجسم إلي 38 درجة. يمكن أن يتحول الإجهاد الحراري إلى ضربة شمس، وهي حالة طارئة يجب الرعاية الطبية بها، وتعني أن جسمك لم يعد قادرا على التحكم في الحرارة وأن درجة الحرارة الأساسية ترتفع بشكل كبير، وهناك بعض الأعراض التي يجب توخي الحذر إذا ظهرت ومنها:

-الشعور بالتعب بعد 30 دقيقة من الراحة في مكان بارد وشرب الكثير من الماء.

-عدم التعرق حتى مع الشعور بالحر الشديد.

-درجة حرارة 40 درجة مئوية أو أعلى.

-تنفس سريع أو ضيق في التنفس.

علاج الإجهاد الحرارى -فقدان الوعي. نصائح للعلاج حال الإصابة بالإجهاد الحراري:

-الجلوس في مكان بارد، مثل غرفة بها مكيف هواء أو في مكان ما في الظل.

-قم بإزالة أي ملابس غير ضرورية لكشف أكبر قدر ممكن من بشرتهم.

-قم بتبريد بشرتهم عن طريق وضع الماء عليها أي إجراء كمادات باردة حول الرقبة والإبطين .

-تهوية بشرتهم وهي رطبة.

وأخيرا في حالة عدم التحسن يجب الذهاب للمستشفي لإجراء كافة الإجراءات الطبية التي تساعد في العلاج.