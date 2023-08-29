عاصفة إيطاليا تتسبب فى توقف القطارات مع فرنسا وأكثر من 13 ألف صاعقة.. فيديو

فاطمة شوقى

تؤثر موجة من الطقس السيئ على إيطاليا مع هطول أمطار غزيرة تسببت فى فيضانات فى مدن مثل جنوة وميلانو وانهيار أرضى أدى إلى انقطاع حركة السكك الحديدية بين إيطاليا وفرنسا عبر النفق من فريجوس فى بيدمونت، كما أدت إلى تسجيل 13230 ضربة صاعقة فى المنطق حسبما قالت صحيفة "المساجيرو" الإيطالية.

وتسببت العاصفة العنيفة التى ضربت مدينة جنوة الليلة الماضية، فى حدوث فيضانات فى عدة مناطق بتساقط نحو 100 ملم من الأمطار فى أقل من ساعة ومئات الصواعق، وتقرر اليوم إغلاق الطريق الجوى المفتوح قبل الرياح القوية المتوقعة خلال النهار.

فى هذه الأثناء، ستظل حركة السكك الحديدية بين إيطاليا وفرنسا مغلقة لفترة غير محددة بعد الانهيار الأرضى الذى وقع على الجانب الفرنسى والذى يمر عبر نفق فريجوس فى بيدمونت، وهو مفتوح فقط أمام المركبات التى يقل وزنها عن 3.5 طن.

ووضعت منطقة بيدمونت فى حالة تأهب برتقالى بسبب المخاطر الهيدروجيولوجية بسبب موجة الطقس السيئ التى ضربت المنطقة بأكملها فى الساعات الأخيرة، خاصة فى سهل تورينو وفى واديى بيلبو وبورميدا.

وأوضح رئيس منطقة ليجورا جيوفانى توتى "لم تقع إصابات، واستطعنا نشر أكثر من 200 رجل اطفاء، مع التركيز على مقاطعة جنوة بسبب الفيضانات، وعلى الرغم من أنه فى الوقت الحالى الحالة تعتبر مستقرة إلا أن هناك احتمال بحدوث عواصف قوية، لذلك أوصى بأقصى درجات الحذر لجميع السكان فى ليجوريا".

وتسببت الأمطار الغزيرة التى هطلت على ميلانو الليلة الماضية فى حدوث فيضانات عدة فى محطات المترو ومناطق أخرى ويتواصل رصد نهرى سيفيسو ولامبرو.

إن التغير المفاجئ فى الأحوال الجوية، خاصة الرياح التى تهب فوق البحيرات، كررت مرة أخرى ظاهرة المد العالى فى مدينة فينيسيا ومن المتوقع أن يصل ارتفاعه إلى متر واحد كحد أقصى، مما سيؤدى إلى غرق ساحة سان ماركو تحت الماء.

وتسبب الاضطراب الذى أصاب توسكانا فى هطول أمطار بلغ منسوبها 80 ملليمترا فى بضع ساعات وعواصف وصلت سرعتها إلى 120 كيلومترا فى الساعة وتم تسجيل 13230 ضربة صاعقة فى المنطقة، وأعلن رئيس المنطقة أوجينيو جياني: "نحن لا نخفض اهتمامنا، فالإنذارات البرتقالية والصفراء لا تزال نشطة، وفى الساعات القليلة المقبلة هناك احتمال جديد لتفاقم هذه الظاهرة".