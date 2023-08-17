رئيس جامعة بورسعيد يشهد فاعليات البرنامج التدريبى لإعداد مراجعين لمؤسسات التعليم العالى

شهد الدكتور أيمن ابراهيم، رئيس جامعة بورسعيد ، ختام البرنامج التدريبي لمجموعة دورات "إعداد مراجعين لمؤسسات التعليم العالي" والتي تمت بالتعاون بين الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد وجامعة بورسعيد متمثلةً فى مركز ضمان الجودة بالجامعة، وذلك بحضور الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وإشراف وتنسيق الدكتور هبة عبد العاطى مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، حيث قام بالتدريب خلال الدورة التدريبية الدكتور مديحة واصف المدرب المعتمد لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

وانقسمت مجموعة الدورات ل ٦ دورات وهى (دورة التخطيط الاستراتيجي- دورة التقويم الذاتي- دورة توصيف البرامج والمقررات- دورة إستراتيجيات التدريس- دورة نظم الإمتحانات- دورة المراجعة الخارجية)، والتي استمرت خلال الفترة من 9 يوليو إلى 16 أغسطس 2023، قام بالتدريب خلالها لفيف من المُدربين المُعتمدين لدى الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد، وبحضور (27) متدرب من مديري وحدات ضمان الجودة بالجامعة ونوابهم ومنسقي المعايير بالكليات.

وأكد الدكتور أيمن إبراهيم، أن الجامعة حريصة على تدريب الكوادر القادرة على النهوض بمنظومة الجودة والاعتماد، وأشادت الدكتورة راوية رزق بأن البرنامج التدريبى ذات محتوى علمى وتطبيقى قيّم وفعال يساهم فى رفع كفاءة فرق عمل الجودة بالجامعة ويساهم فى زيادة خبراتهم.

كما أبدى المُدربين إعجابهم بفرق المتدربين وحماسهم وإقبالهم على الإستفادة من الدورات التدريبية الستة وتحصيل القدر الأكبر من المعرفة.