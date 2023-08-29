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ضياء رشوان: الحوار الوطنى يعبر عن نبض الشارع والتوصيات متوازنة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 11:07 م
ضياء رشوان: الحوار الوطنى يعبر عن نبض الشارع والتوصيات متوازنة ضياء رشوان
كتب أحمد عرفة - الأمير نصرى

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قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الحوار بدأ بتشكيل مجلس الأمناء، والذي يمثل كل الأطياف، ولا ينتمي للحكومة أو المعارضة، ما خلق توازنا في تأسيس الحوار الوطني.
 
 
وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية ريهام السهلي في برنامج "حديث الأخبار" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن تشكيل اللجان نفسه كان متوازنا بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، فبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة.
 
 
وأوضح أن الحوار الوطني ليس كيانا مؤسسيا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة.

الحوار الوطنى

جلسات الحوار الوطنى

إدارة الحوار الوطنى

المشاركين فى الحوار الوطنى

القوى السياسية فى الحوار الوطنى

الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى

الأحزاب السياسية

كلمة السيسي فى الحوار الوطني

الحوار الوطني

اليوم السابع بلس



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