ضبط مطحن بداخله 8 أطنان دقيق بلدى مدعم معاد طحنه قبل تهريبه بأسيوط

أسيوط-هيثم البدرى

قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، إن أجهزة الرقابة التموينية بالمحافظة تمكنت من ضبط مطحن أهالي بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط بداخله 8 طن دقيق بلدي مدعم معاد نخله وطحنه مرة أخرى بغرض التربح وبيعه علي إنه دقيق فاخر في السوق السوداء وذلك خلال إحدى الحملات التفتيشية التي تتم بشكل دوري بالتنسيق بين مديرية التموين ومباحث التموين والأجهزة التنفيذية والإدارات المعنية ضمن خطة المحافظة الشاملة للرقابة على الأسواق ومنع الممارسات الإحتكارية ومنع التلاعب بالأسعار ورصد أية حالات مخالفة وذلك في إطار الدور الرقابي للمحافظة لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

وأكد محافظ أسيوط، على استمرار تكثيف الحملات على الأسواق للاطمئنان على توافر السلع والمواد الغذائية بالأسواق ،والبيع بأسعار مناسبة وحماية جمهور المستهلكين من الغش التجاري تنفيذاً لتكليفات رئاسة مجلس الوزراء ،ووزارة التنمية المحلية للمتابعة المستمرة لموقف الأسواق وأسعار السلع ورصد محتكري السلع والتأكد من توافرها بأسعار مناسبة لكافة فئات المواطنين وكذلك التأكد من وضع الأسعار على مختلف السلع بشكل واضح وبخاصة السلع الاستراتيجية.

من جانبه أوضح ممدوح حماد وكيل مدير مديرية التموين بأسيوط إنه تم تنفيذ حملة بالتعاون مع مباحث التموين بمشاركة العقيد وائل نجاتي وكيل إدارة مباحث التموين ومفتشي التموين أمجد الفونس وأحمد عبدالهادي ،ومحمد حسانين ومحمد بكر والأمناء محمد سيد ووليد محمد وتمكنت الحملة من ضبط مطحن مواني "أهالي" بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط بداخلة 7.95 طن دقيق مدعم منها 35 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنه الشيكارة 50 كجم و124 شيكارة دقيق معاد نخلها وطحنها وتعبئنها في شكائر بأسماء وعلامات تجارية وهمية زنه الشيكارة 50 كجم ،وميزان طبليه لزوم الوزن وماكينة خياطة وكمية من الشكائر الفارغة، لعلامات مختلفة لزوم إعادة التعبئة وكمية من شكائر الدقيق المدعم الفارعة التي تم تفريغها واعادة طحنها وتم التحفظ علي الكميات وجاري اتخاذ الإجراءات القانونيه القانونية.