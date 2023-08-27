الانتهاء من تركيب بلاط الإنترلوك بـ22 شارعا بمركز القوصية بمسطح 15 ألف متر

أسيوط -هيثم البدرى

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استمرار أعمال التطوير، وتركيب بلاط الانترلوك بالشوارع الداخلية الضيقة بالمراكز والمدن لتسهيل حركة مرور المواطنين لافتًا إلى الانتهاء من تركيب بلاط الانترلوك بـ 22 شارع بمركز القوصية بمسطح 15 ألف متر ،وذلك ضمن خطة المحافظة الشاملة للتطوير والتجميل وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين التي تمس حياتهم اليومية ودعم الحياة الكريمة لهم في كل ما يتعلق بالشأن اليومي.

وأكد محافظ أسيوط على تقديم كافة سبل الدعم الممكنة لتحسين الخدمات وجعلها بطريقة أسهل وأيسر طبقاً للامكانات المتاحة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ،والمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وجهود الدولة لتنمية الصعيد وتحقيق استراتيجة التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأوضح محافظ أسيوط، إن تجربة تركيب بلاط الانترلوك نجحت بصورة كبيرة في الشوارع الضيقة والحواري والازقة للتغلب على مشكلة عدم وصول معدات الرصف إليها لتطويرها وإصلاح الطرق بها والذي ظهر من خلال سعادة المواطنين بالشكل الجمالي للشوارع التي تم تركيبها بهذا النوع لما له من منظر جمالي داخل الشوارع موجهًا رؤساء الوحدات المحلية بضرورة متابعة الأعمال والعمل المتواصل في خطة تحسين حالة الطرق وتنفيذ الخطة الشاملة لرفع كفاءة الشوارع والميادين ليضفي عليها شكلًا جماليًا وحضاريًا والإرتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.

من جانبه أوضح اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية، أن أعمال تركيب الانترلوك مستمرة بكافة مناطق وشارع المركز التي يقل عرضها عن 6 متر والتي يصعب رصفها ودخول معدات الرصف إليها لافتا إلى انتهاء تركيب بلاط الانترلوك بأكثر من 22 شارع بمدينة القوصية بمناطق غيط الشعير والشيخ نجيب غرب مدينة القوصية تحت إشراف محمد عبدالناصر مندوب مديرية الطرق والمشرف عليها، وكمال هريدى مندوب الوحدة المحلية حيث تم الانتهاء من تركيب ما يتخطى 15 ألف متر مسطح بلاط انترلوك بهذه الشوارع ومازال العمل مستمر لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين واضفاء المظهر الحضارى للمدينة داخل كافة المناطق بما فيهم المناطق المكتظة بالسكان لتحويل هذه المناطق من شوارع ترابية إلى شوارع مرصوفة ببلاط الانترلوك وهو يعتبر تحول حضارى ينتقل بشكل وهيئة الشوارع إلى شوارع متميزة.