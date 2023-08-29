اليوم السابع
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ضبط مالك استوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص فى الجيزة

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 12:23 م
ضبط مالك استوديو تسجيل صوتى بدون ترخيص فى الجيزة قوة أمنية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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ألقت أجهزة الأمن القبض على مالك استوديو تسجيل صوتي في الجيزة، لإدارته بدون ترخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

 

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة (استوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" – كائن بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة) واستخدام أجهزة حاسب آلى تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية "بدون تصريح من الجهات المختصة"، ومُحمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" بالمخالفة لأحكام القانون.

 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (مالك الأستوديو) ، وبتفتيش مكونات الاستوديو تم العثور على (وحدة مونتاج تحتوى على "لاب توب" – برامج وتطبيقات حاسب آلى وبرامج مونتاج "مقلدة ومنسوخة" – وحدة تسجيل صوتى كاملة "بدون ترخيص" – هاتف محمول به محفظة إلكترونية تحتوى على معاملات مالية) وبمواجهته بإرتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.


استوديدو تسجيل

المصنفات

مباحث المصنفات

امن الجيزة



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