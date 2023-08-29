اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:55 م
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صعود المؤشر الرئيسى للبورصة لأعلى مستوى 18600 نقطة بختام تعاملات جلسة الثلاثاء

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:46 م
صعود المؤشر الرئيسى للبورصة لأعلى مستوى 18600 نقطة بختام تعاملات جلسة الثلاثاء البورصة المصرية .. صورة أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات تجاوزت 2.8 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.267 تريليون جنيه.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 18629 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.49% ليغلق عند مستوى 22573 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 7797 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.09% ليغلق عند مستوى 3795 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.94% ليغلق عند مستوى 5569 نقطة.

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