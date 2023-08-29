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سودانيون متواجدون بمصر يشكرون الرئيس السيسى: "مش حاسين بأى غربة"

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:30 م
سودانيون متواجدون بمصر يشكرون الرئيس السيسى: "مش حاسين بأى غربة" مواطنة سودانية تعيش فى مصر
كتب سمير حسنى

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وجه السودانيون المتواجدون فى مصر الشكر لمصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، على ما يبذلونه من مجهودات لدعمهم، مشددين على أن مصر ليست حريصة فقط على المصريين بل السودانيين أيضا، معربين عن شعورهم بوجودهم فى وطنهم الثانى.

 

وقال أحد المواطنين، فى تصريحات نقلتها شاشة "اكسترا نيوز": تحية إلى الشعب المصرى ومش حاسين بأى غربة يعتبروننا منا وفيهم.. مش حاسين بأى غربة فمصر والسودان دولة واحدة.. وليا أصدقاء من أسوان إلى السلوم".

 

أضافت مواطنة سودانية: علاقات أزلية بين مصر والسودان فالعلاقات بين مصر والسودان أخوية ولا يوجد فارق بين البلدين، تحية إلى الرئيس السيسى وما قصر معانا.. مصر بلدنا الأول مش التاني".

 

أشارت مواطنة سودانية أخرى، أنها مستقرة فى مصر منذ سنوات ولم ترى إلا كل خير في مصر".

 

يشار إلى أن الفريق عبدالفتاح البرهان رئيس المجلس السيادى فى السودان يزور القاهرة فى أول جولة خارجية له منذ اندلاع الأزمة فى السودان.


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