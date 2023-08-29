وقال كيشيدا- في تصريح صحفي أعقب الاتصال الهاتفي- إن زيلينسكي أعرب عن امتنانه لجهود اليابان لتقديم المساعدة لأوكرانيا، بينما أدان الحرب الروسية التي بدأت منذ فبراير 2022، وفقا لما أوردته وكالة أنباء "كيودو" اليابانية.

ويأتي حديثهما قبل قمة مجموعة العشرين في الهند الشهر المقبل، حيث يعتزم كيشيدا التأكيد على أهمية مساعدة أوكرانيا والعقوبات المستمرة ضد روسيا مع زعماء آخرين، ومن المتوقع أن تشارك روسيا في هذه القمة.

وخلال محادثات على هامش قمة مجموعة السبع في مايو في هيروشيما، أبلغ كيشيدا، زيلينسكي أن اليابان ستزود أوكرانيا بنحو 100 مركبة من قوات الدفاع الذاتي، بما في ذلك الشاحنات الصغيرة وناقلات المواد، كجزء من مساعدتها.

ويجري أيضا اتخاذ الترتيبات اللازمة لعقد مؤتمر بشأن إعمار أوكرانيا في اليابان، مطلع العام المقبل.