رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: العالم أقرب من أى وقت مضى إلى كارثة نووية

كتب أحمد عرفة

قال سابا كوروسي رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن العالم أقرب من أي وقت مضى إلى كارثة نووية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: الإنفاق العسكري العالمي في عام 2022 وصل مستوى قياسيا بلغ 2.2 تريليون دولار.

وتابع رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة: انعدام الثقة والمنافسة الجيوسياسية لم تؤديان إلا إلى زيادة المخاطر في عالمنا.

وفى وقت سابق، دعت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة، الدول على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للحماية من الأضرار التي تلحق بحقوق الطفل والمتصلة بتغير المناخ والتي تسببها المؤسسات التجارية مثل ضمان قيام الشركات بتخفيض انبعاثاتها من الغازات الملوثة للمناخ بسرعة.

ونشرت اللجنة في بيان لها ، إرشادات وتوجيهات رسمية بشأن حقوق الطفل والبيئة وحددت التوجيهات والتدابير التشريعية والإدارية التي ينبغي للدول تنفيذها على وجه السرعة لمعالجة الآثار السلبية للتدهور البيئي وتغير المناخ على حقوق الطفل ولضمان عالم نظيف وصحي ومستدام والحفاظ عليه للأجيال القادمة.