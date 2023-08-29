حنين رمضان ابنة تعليم الجيزة تحصد ذهبية العالم للخماسى الحديث بإنجلترا

كتبت - مرام محمد

هنأ أشرف سلومة مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، حنين رمضان سمير الطالبة بالصف الأول الثانوي بمدرسة الشهيد العقيد أحمد فايز الثانوية للبنات التابعة لإدارة العمرانية التعليمية، وذلك لحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى العالم في بطولة الخماسى الحديث المقامة بإنجلترا، متخطية 79 دولة مشاركة في البطولة.

وقالت مديرية التربية والتعليم بالجيزة في بيان لها: "أثمرت توجيهات وتعليمات وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بضرورة دعم وتشجيع المواهب والاهتمام بذوي الهمم الذين تولي الدولة اهتماما بالغا بهم وتحث على رعايتهم ودمجهم فى المجتمع ومشاركتهم في كافة الأنشطة والفعاليات، عن حصول ابنة من أبناء تعليم الجيزة من ذوى الهمم منذ أسابيع قليلة على المركز الأول على مستوى العالم والميدالية الذهبية فى العدو، واليوم نقدم نموذجا مشرفا يفتخر به كل أبناء الجيزة وهي الطالبة حنين رمضان سمير ابنة تعليم الجيزة من ذوي الهمم والتي حصلت على الميدالية الذهبية والمركز الأول على مستوى العالم في الخماسى الحديث ورفعت علم مصر عاليا بدولة إنجلترا".

وتقدم أشرف سلومة وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، وسمية الخطيب وكيل المديرية بأرق التهانى لوزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور رضا حجازي، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ولإدارة العمرانية التعليمية بقيادة وائل عبد الله حلاوة وكيل الإدارة، وحسين عبد الحكيم منصور مدير إدارة المدرسة، وجميع القائمين على تدريب الطالبة ووصولها للعالمية، متمنين لها ولجميع أبناء الجيزة النجاح والتميز.