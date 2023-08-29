حبس عاطلين سنة بتهمة سرقة الدراجات النارية فى الأميرية

كتب كريم صبحى

قضت محكمة جنح الأميرية برئاسة المستشار شهاب عشوش، بحبس عاطلين سنة بتهمة سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك".

تعود أحداث الواقعة عندما تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الأميرية من ضبط عاطلين، كونا تشكيلا عصابيا لسرقة الدراجات النارية ، أثناء إستقلالهما دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" قيادة أحدهما، وتبين عدم حملهما ثمة تراخيص.

بمناقشتهما عن مصدر الدراجة النارية إعترفوا بسرقتها بأسلوب "توصيل الأسلاك" حال توقفها بأحد الشوارع بدائرة القسم، وبتطوير مناقشتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك" وأقروا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقة أخرى بذات الأسلوب، كما تم بإرشادهما ضبط كافة الدراجات النارية المستولى عليها بمكان إخفائها.

باستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على الدراجات النارية واتهموهما بالسرقة .