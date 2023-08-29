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تفاصيل غرق جزئى لمركب متهالك فى نيل الأقصر ووفاة عامل.. صور

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:43 ص
تفاصيل غرق جزئى لمركب متهالك فى نيل الأقصر ووفاة عامل.. صور موقع غرق جزئي لمركب نيلية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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حصل "اليوم السابع" على أول صور لحادث غرق مركب نيلي بكورنيش النيل بمدينة الأقصر، حيث شهدت المدينة صباح اليوم الثلاثاء، غرق جزئي لأحد المراكب النيلية المتهالكة والتى تجرى فيها أعمال الصيانة والتطوير على كورنيش النيل، ما أسفر عن مصرع عامل غرقاً فى نهر النيل، فيما يجرى البحث عن آخر، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تولى النيابة العامة التحقيق بالواقعة.
 
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة النجدة بمديرية أمن الأقصر، إخطاراً من رجال شرطة المسطحات المائية بكورنيش الأقصر، يفيد بوجود غرق جزئي لأحد المراكب النيلية المتهالكة وخارج الخدمة تماماً، وذلك خلال إجراء عمليات الصيانة والتطوير داخلها إستعداداً للموسم السياحى الشتوى، وانتقل على الفور القيادات الأمنية ومسئولى المحافظة لموقع المركب وتبين غرق أكثر من نصفها فى نهر النيل جراء خروجها من الخدمة منذ فترة طويلة، ولم تسفر الواقعة عن مصابين أو خسائر بشرية، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجارى تولى النيابة العامة التحقيق بالواقعة.
 
وشهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، مصرع شاب غرقاً فى نهر النيل خلال السباحة جنوباً، وتم نقل جثمانه عقب استخراجه من المياه لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين فحصه من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق، حيث بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى غرفة عمليات مجلس مدينة إسنا، إخطاراً من الأهالى يفيد بمصرع شاب يبلغ من العمر 19 سنة غرقاً خلال السباحة في نهر النيل للهروب من حرارة الطقس، ونجح الأهالي في انتشال جثمانه ونقله لمشرحة مستشفى طيبة التخصصي التابعة لهيئة الرعاية الصحية بإسنا، لحين فحصه من الطب الشرعى وتسليمه لذويه، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
المركب خلال غرقها جزئياً بكورنيش الأقصر
المركب خلال غرقها جزئياً بكورنيش الأقصر

أول صورة لموقع غرق جزئي لمركب نيلية متهالكة منذ 2010 فى كورنيش
أول صورة لموقع غرق جزئي لمركب نيلية متهالكة منذ 2010 فى كورنيش

جانب من موقع الغرق الجزئي للمركب
جانب من موقع الغرق الجزئي للمركب

حادث المركب غرق فيه فرد من طاقم العمل والبحث عن آخر
حادث المركب غرق فيه فرد من طاقم العمل والبحث عن آخر

مصرع عامل فى غرق جزئي لمركب نيلي بالأقصر
مصرع عامل فى غرق جزئي لمركب نيلي بالأقصر

موقع غرق جزئي لمركب نيلي بالأقصر
موقع غرق جزئي لمركب نيلي بالأقصر

 


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