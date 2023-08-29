تفاصيل عمليات إحلال وتجديد محطتى مياه فى سوهاج بتكلفة 100 مليون جنيه.. صور

سوهاج محمود مقبول

كوب مياه الشرب النظيف حق لكل مواطن وفى محافظة سوهاج أهتمت القيادة السياسية بالتطوير المستمر لمحطات مياه الشرب من أجل تقديم خدمات أفضل للمواطنين بكل المراكز وفى هذا الصدد وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بدأت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أعمال الإحلال والتجديد بمحطة مياه طهطا السطحية بمركز طهطا ومحطة مياه السكساكا بمركز طما بقيمة 100 مليون جنيه.

اليوم السابع يقدم للقارئ أهم ملامح التطوير من خلال الإحلال والتجديد للمحطتين تعرف عليها من خلال المعلومات التالية : -

1 – أسم المحطة محطة طهطا السطحية.

2 – تكلفة الإحلال والتجديد 85 مليون جنيه.

3 – المحطة تغذى مدينة طهطا لرفع الكفاءة التشغيلية للمحطة لتصل طاقتها التصميمية 34 الف متر مكعب لكل يوم وإحلال.

5 - محطة مياه السكساكا السطحية بمركز طما.

6 – تكلفة الإحلال والتجديد 15 مليون جنيه.

7 – المحطة تغذى مدينة طما وقراها بطاقة تصميمية 85 ألف متر مكعب لكل يوم وتخدم 350 ألف نسمة.

8 - الأعمال تستهدف الارتقاء وتحسين خدمات مياه الشرب والحفاظ على الإستثمارات وأستدامة الخدمة لتقديم كوب مياه نظيف وتحقيق رضا المواطنين.

9 - أعمال الإحلال والتجديد للمحطات تتمثل فى ترميم المروقات وآبار التوزيع من الداخل وإحلال وتجديد المرشحات الرملية وأحواض الشبه ومنظومة حقن الشبه وخط حقن الكلور الابتدائى والنهائى وإحلال وتجديد عنبر مهمات الكلور وإحلال وتجديد الخزانات الأرضية.

10 - إحلال وتجديد المعامل ومبنى الكيماويات وتوفير أحدث الأجهزة المعملية وتوريد وتركيب محركات كهربائية قدرة 180 حصان وكذلك إحلال وتجديد الطلمبات المرشحة.