محافظ سوهاج يتفقد فعاليات إطلاق مبادرة "خُطى" لدعم ذوي الهمم

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج فعاليات إطلاق مبادرة " خُطى "؛ لدعم ذوي الهمم بسوهاج، والتي تنظمها مؤسسة "حياة كريمة"، بالملعب الفرعي باستاد سوهاج الرياضي، وذلك بحضور العقيد محمد كمال مدير مكتب مؤسسة "حياة كريمة بسوهاج"، والعقيد محمد مطر، والعقيد مينا سامي من قطاع التمكين الاقتصادي بالمؤسسة، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج على توجيهات القيادة السياسية ووزارة التنمية المحلية بتوفير كافة أوجه الدعم اللازم لجميع المبادرات التي تستهدف دعم ورعاية المواطنين من مختلف فئات المجتمع، وتوفير حياة كريمة لهم، مشيدا بدور وجهود مؤسسة "حياة كريمة "، والقائمين عليها في إطلاق العديد من المبادرات، التي تهدف إلى تخفيف العبء عن كاهل المواطنين والفئات الأولى بالرعاية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وأوضح العقيد محمد كمال أن فعاليات إطلاق المبادرة تتضمن تسليم عدد 60 كرسي كهربائي متحرك للحالات المستحقة من ذوي الهمم، بالإضافة الي ٣ آلاف كرتونة مواد غذائية للأسر والفئات الاولي بالرعاية، مشيرا إلي أن محافظة سوهاج تأتي ضمن المرحلة الأولى من فعاليات مبادرة " خطى " مع محافظتي "المنوفية- والأقصر"، لافتا إلي أن المبادرة تهدف إجمالا إلى توفير عدد 1000 كرسي متحرك لذوي الإعاقات الحركية على مدار 4 شهور، بالإضافة إلى توزيع المواد الغذائية على ذوي الهمم المستهدفين من المبادرة.