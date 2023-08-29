تعرف على مبيعات السيارات خلال النصف الأول من 2023

تقرير : أماني سمير

قال تقرير حديث صادر عن " الاميك " مجلس معلومات سوق السيارات فى مصر، إن مبيعات السيارات سجلت خلال النصف الأول من العام الحالى حوالى لتسجل 36 ألفًا و845 مركبة متنوعة ما بين سيارات ملاكى وأتوبيسات وسيارات نقل، مقارنة ببيع حوالى 122 ألفًا و318 وحدة فى الفترة ذاتها من العام السابق 2022 بنسبة إنخفاض بلغت 69.8%.

وانخفضت مبيعات سيارات " الركوب – الملاكى " بنسبة 71% تقريبا لتسجل بيع حوالى 26 ألفًا و869 سيارة خلال النصف الأول من 2023، مقارنة بنحو 92 ألفًا و621 سيارة عن نفس الفترة من العام المنصرم 2022.

وسجلت مبيعات الأتوبيسات بمختلف فئاتها إنخفاضًا بنسبة 56% من خلال بيع حوالى 3 آلاف و982 أتوبيس خلال نفس الفترة من العام الجارى 2023، مقارنة ببيع حوالى 9 آلاف و52 أتوبيس عن نفس الفترة من عام 2022.

وجاءت مبيعات قطاع " الشاحنات " لتسجل إنخفاض ملحوظ قدر بنحو 71% لتسجل بيع حوالى 5 آلاف و994 شاحنة خلال 6 أشهر الأولى من 2023، مقارنة ببيع حوالى 20 ألفًا و645 شاحنة خلال نفس الفترة من 2022.

يذكر أن مبيعات المركبات المتنوعة قد سجلت خلال أول 5 أشهر من العام الجارى 2023 وفقًا لتقرير مجلس معلومات سوق السيارات " أميك " قد سجلت بيع حوالى 30،514 سيارة، مقابل 104،354 وحدة خلال الفترة نفسها من عام 2022.

وعن مبيعات السيارات الملاكى "سيارات الركوب" فقد تراجعت بنسبة 73% مسجلة بيع حوالى 21،877 سيارة، مقارنة ببيع حوالى 80،275 سيارة خلال العام الماضى 2022.

كما أوضح التقرير وجود انخفاض فى معدل مبيعات شريحة " الأتوبيسات " بنحو 55،5% حيث تم بيع 3،346 أتوبيس خلال الـ 5 أشهر الأولى من 2023، مقابل 7،521 أتوبيس عن نفس الفترة من العام الماضى 2022.

كما سجلت مبيعات " الشاحنات " بيع حوالى 5،291 شاحنة خلال مايو الماضى من 2023، مقارنة ببيع حوالى 16،558 شاحنة عن نفس الفترة من العام الماضى 2022 بنسبة إنخفاض قدرها 68%.