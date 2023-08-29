تشغيل نقطة إسعاف تونس فى الفيوم ضمن مبادرة "حياة كريمة" بتكلفة 5 ملايين جنيه

الفيوم رباب الجالي

تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم ، تشغيل نقطة إسعاف تونس، المقامة على مساحة 200 م2، وبتكلفة 5 ملايين جنيه، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بحضور الدكتور محمد عماد، نائب المحافظ، واللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، أحمد دياب عضو مجلس النواب، ووليد هويدي عضو مجلس الشيوخ، والدكتور أحمد ثابت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، والدكتور حاتم جمال وكيل وزارة الصحة، والدكتور هاني همام مدير فرع هيئة الإسعاف بالفيوم.

خلال التفقد استمع محافظ الفيوم، إلي شرح تفصيلي من مدير فرع هيئة إسعاف الفيوم، بشأن كافة مكونات نقطة الإسعاف، التي تضم سيارتين إسعاف، وتخدم قرية تونس السياحية والطريق السياحي بالكامل.

وأكد محافظ الفيوم أهمية الدور المحوري الذي تقوم به نقاط الإسعاف المنشأة حديثاً ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتاً إلى أنه تم توفير الأطقم الطبية المتخصصة لنقطة إسعاف تونس.

كما وجه المحافظ رئيس مركز يوسف الصديق بمراجعة الأرض الملاصقة لنقطة الإسعاف لدراسة إقامة مركز للطوارئ والحوادث، لقرب المنطقة من الأماكن السياحية والمحميات الطبيعية، ما يستدعى توفير تجهيزات طبية ذات طبيعة خاصة تتلائم مع طبيعة المنطقة وطرقها الوعرة، فضلاً عن توفير طاقم متخصص من الأطباء للغرض نفسه.