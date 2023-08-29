تحريات لكشف ملابسات سقوط شخص من عقار فى الصف

كتب بهجت أبو ضيف - عبد الرحمن سيد

أصيب شخص نتيجة سقوطه من عقار بإحدى قرى مركز الصف فى الجيزة، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف ملابسات الحادث، والاستماع لأقوال شهود العيان، وتحرر المحضر اللازم، لتباشر النيابة التحقيق.

ورد بلاغ لغرفة النجدة، بمديرية أمن الجيزة، بإصابة شخص ونقله إلى مستشفى الصف لإسعافه، انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ، وتبين أن المصاب سقط من عقار، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.

استمع رجال المباحث لأقوال شهود عيان، وأفراد أسرة المصاب لكشف ملابسات الواقعة، وتم إخطار النيابة المختصة للتحقيق.