تجهيز 35 مجمعا زراعيا بقرى "حياة كريمة" فى أسيوط تمهيدا لتشغيلها

أسيوط-هيثم البدرى

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، أعمال تجهيز 35 مجمعا زراعيا بقرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تمهيداً لتشغيلها وذلك فى إطار الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، وتحسين جودتها والارتقاء بالمستوى الاقتصادى، والاجتماعي، والبيئي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك خلال لقائه مع الدكتور صلاح علي مدير مديرية الطب البيطرى بأسيوط، وسوزان محمد راضي منسق المشروع القومي لتطوير الريف المصرى بالمحافظة "حياة كريمة"، ونفيسة عبد السلام مسئول المشاركة المجتمعية بالمحافظة.

وتم خلال اللقاء استعراض الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المجمعات الزراعية التى تم تنفيذها بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والبدء في تجهيزها تمهيدًا لتشغيلها في أسرع وقت.

كما وجه محافظ أسيوط خلال اللقاء بسرعة تجهيز المجمعات الزراعية التي تم إنشائها بقرى المحافظة والتنسيق مع كافة المسئولين بدار الهندسة ورؤساء المراكز والأحياء ووكلاء الوزارات المختلفة وشركات المرافق حتى يبدأ تشغيلها بكامل طاقتها وفقًا لخطة زمنية محددة والاطمئنان على كونها تمت طبقًا للمواصفات والمعايير الفنية المقررة.

كما أكد المحافظ على ضرورة تدريب الأطباء والعاملين بالوحدات البيطرية ومراكز تجميع الألبان التي تم انشائها بالمجمعات الزراعية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح المحافظ، أن المشروعات التي تم ويجري تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى المحافظة المستهدفة بالمرحلة الأولى تتضمن مجمعات خدمات المواطنين "35 مشروعا" بتكلفة 358 مليون جنيه، بالإضافة إلى المجمعات الزراعية "35 مشروعا" بتكلفة 259 مليون جنيه والشباب والرياضة "82 مشروعا" بتكلفة 266 مليون جنيه والإسعاف 39 وحدة اسعاف بتكلفة 68 مليون جنيه، والصحة 137 وحدة صحية بتكلفة مليار و471 مليون جنيه، والكبارى والمشايات 171 مشروعا بتكلفة 198 مليون جنيه، ومشروعات الصرف الصحي 149 مشروعا بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه، ومياه الشرب 149 مشروعا بتكلفة 2 مليار و 413 مليون جنيه، والأبنية التعليمية 131 مشروعا (1227 فصل دراسي) بتكلفة 431 مليون جنيه، والكهرباء 146 مشروعا بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه، والرى 41 عملية بإجمالى 114 ترعة بتكلفة 733 مليون جنيه، والمجمعات السكنية 4 مشروعات بتكلفة 110 ملايين جنيه، والتضامن الاجتماعي 36 مشروعا بتكلفة 166 مليون جنيه، والطرق الداخلية 149 مشروعا، والطرق الرئيسية 7 مشروعات بتكلفة 168 مليون جنيه والغاز الطبيعي، 97 مشروعا والاتصالات 149 مشروعا، ومشروع سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه، و14 مشروعا متنوعا ما بين ( أسواق ومواقف ونقاط اطفاء ) بتكلفة 434 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 100 %، و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد وواحد محطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه بتكلفة إجمالية لكافة المشروعات بلغت 44 مليار جنيه حتى الآن ، ويتولى جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية بعدد 4 مراكز هي "ساحل سليم وأبو تيج وأبنوب والفتح" ويتولى جهاز تعمير الوادي الجديد تنفيذ المشروعات بمركزي "منفلوط وديروط" ويتولى جهاز تعمير جنوب الصعيد تنفيذ المشروعات بمركز صدفا يتضمن تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية فضلًا عن تحسين أوضاع الفئات الأولي بالرعاية بتلك القرى والنجوع.