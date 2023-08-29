"بنى سويف بشبابها" مبادرة لاختيار 1000 قائد سكانى فى 40 وحدة قروية بالمحافظة

بنى سويف هانى فتحى

شهد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، جانبًا من المقابلات الشخصية للمتقدمين لاختيار 1000 قائد سكانى، ضمن المبادرة التى أطلقتها المحافظة، وتعتبر الأولى من نوعها فى مجال دعم جهود الدولة لمواجهة الزيادة السكانية، حيث تقدم للمبادرة 2370 شابًا وفتاة، وذلك عبر الرابط الذى تم الإعلان عنها وإتاحته على الصفحة الرسمية للمحافظة على موقع التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك خلال لقائه عدد من المتقدمين، أثناء إجراء المقابلات الشخصية، التى تم عقدها بنادى الإدارة المحلية، وفى حضور بلال حبش نائب المحافظ " المشرف العام على وحدة السكان"، الدكتور محمد جبر معاون المحافظ، محمد سيد مدير وحدة السكان بالمحافظة، وأعضاء الفريق الفنى المشرف على تنفيذ كافة الفعاليات اللازمة لتنفيذ المبادرة.

ناقش المحافظ مع بعض الشباب المتقدمين، معلوماتهم عن المبادرة وأهدافها ومقترحاتهم التى تسهم فى تحقيق أهداف المبادرة، التى تسعى إلى تأهيل ورفع قدرات الشباب فى شتى مناحى وأبعاد القضية السكانية والاستراتيجية الوطنية للسكان للمشاركة فى رسم خارطة الطريق ورفع الوعى بالقضية السكانية وتداعياتها، سعيًا لتحقيق التوازن بين الزيادة السكانية والنمو الاقتصادي.

أكد المحافظ أهمية القضية السكانية، وحرص المحافظة على تقديم كافة سبل الدعم لتحقيق تقدم ملموس فى هذا الملف من خلال تحسين الخصائص السكانية للمحافظة وخفض معدلات النمو السكانى، مشيرا إلى أهمية التوعية والعمل الجاد ليكون المواطن شريكا أساسيا فى الدفع بالجهود فى هذا المجال، خاصة وأن الزيادة السكانية تعتبر من التحديات الكبيرة التى تواجه جهود الدولة التنموية.

من جانبه قال بلال حبش نائب المحافظ، إنه تنفيذًا لتوجيهات المحافظ "د.محمد هانى غنيم"، تم الإعلان عن المبادرة وإتاحة رابط للتسجيل على مدار أسبوعين"فى الفترة من 1 إلى 15 أغسطس الجاري"، لاختيار أفضل العناصر الشبابية للعمل كمتطوعين بالمبادرة، التى يتم تنفيذها تحت إشراف وحدة السكان التى أصدر المحافظ قرارًا بإعادة تشكيلها لتكون تحت إشرافه المباشر، وبمشاركة شباب المجلس الاستشارى ومبادرة "بنى سويف بشبابها".

وأضاف نائب المحافظ، أنه تم تشكيل 10 لجان فنية لتتولى إجراء المقابلات الشخصية، والتى تضم فى عضويتها أعضاء من شباب المجلس الاستشارى ومبادرة بنى سويف بشبابها، بجانب مشاركة عناصر من مبادرة تأهيل وتمكين فى أعمال التنظيم لإجراء المقابلات، موضحاُ أن سيتم اختيار 1000 قائد سكانى وفق مجموعة من المعايير والمقابلات الشخصية، تمهيدًا لتوزيعهم على 40 وحدة قروى على مستوى المحافظة، بواقع 25 قائدًا لكل وحدة قروية، لتغطية كافة التوابع من القرى والعزب، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الوحدات الفرعية ومنسقى المراكز.