المشوار الأخير لديلر بولاق الدكرور.. سقط فى الفخ بمخدر الحشيش

كتب بهجت أبو ضيف

كشف ديلر مواد مخدرة تم القبض عليه في بولاق الدكرور، عن تحويل مسكنه لمخزن لبضاعته، وأشار إلى اعتياده الاتجار بمخدر الحشيش، وترويجه بين عملائه مستخدما دراجة نارية.

وأرشد المتهم عن مصدر الحصول على المواد المخدرة، حيث كشف عن هوية مسجل خطر اعتاد التحصل منه على المخدر، ليتولى ترويجه بين المتعاطين من زبائنه.

وعقب اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إحالته إلى النيابة المختصة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.

وردت معلومات لضباط مديرية أمن الجيزة، تشير لتورط عاطل في ترويج المواد المخدرة بين عدد من المتعاطين، في بولاق الدكرور.

رصد رجال المباحث تحركات المتهم، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تمكن رجال المباحث من القبض عليه، وضبط بحوزته كمية من الحشيش، ومبلغ مالي، وهاتف محمول.

اعترف المتهم بحيازته المضبوطات لترويجها بين عملائه، والمبلغ المالي من حصيلة الاتجار، والهاتف للتواصل مع عملائه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.