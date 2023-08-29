ووصف الرئيس المنتخب أريفالو، البالغ من العمر 64 عاما، والذي من المقرر أن يتولى منصبه في 14 يناير المقبل، هذا التعليق بأنه "غير قانوني"، وذلك حسبما أفاد راديو (فرنسا الدولي) اليوم الثلاثاء.

وكانت السلطة الانتخابية في جواتيمالا قد أعلنت، أمس الاثنين، رسميا فوز المرشح اليساري برناردو أريفالو، في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 20 أغسطس الجاري، وذلك في جولة الإعادة بنسبة 91ر60% من الأصوات، فيما حصلت السيدة الأولى السابقة ساندرا توريس، التي لم تعترف حتى الآن بهزيمتها، على 39.09%.