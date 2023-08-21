وذكرت شبكة (إيه بي سى نيوز) الأمريكية اليوم الاثنين، أن هذه النتائج تأتي بعد فرز 100 % من أصوات الناخبين، مشيرة إلى أنه لم يتم بعد الإعلان عن النتائج الرسمية لهذه الانتخابات التى جرت أمس الأحد.

بدوره، قال أريفالو "إن الرئيس المنتهية ولايته أليخاندرو جياماتى هنأه وأبلغه بأنه سيتم البدء في التخطيط لعملية انتقال السلطة في اليوم التالي للمصادقة على النتائج".

ومازال هناك قلق حول ما إذا كان سيسمح لأريفالو بتولي السلطة أم لا حيث يحاول مكتب المدعي العام تعليق الوضع القانوني لحزبه .. وتعلقيا على ذلك، قال أريفالو مساء أمس "نعلم أن هناك اضطهادا سياسيا يتم تنفيذه من خلال المؤسسات ومكاتب المدعين العموم والقضاة الذين تم اختيارهم على نحو فاسد".

وأضاف "نعتقد أن قوة هذا الانتصار ستوضح أنه لا مكان لمحاولات إخراج العملية الانتخابية عن مسارها .. لقد تحدث الشعب الجواتيمالي بقوة".