وذكرت وزارة الداخلية النمساوية، في بيان، أن العديد من خطوط السكك الحديدية توقفت عن العمل في الولايتين، بجانب تقييد حركة القطارات بشدة في العديد من الأماكن الأخرى.

وأضاف البيان أنه تم بالفعل اتخاذ احتياطات السلامة في عدة أماكن بسبب ارتفاع مستويات المياه بشكل خطير في مدن مثل إنسبروك وشواز كما تم فرض القيود التالية على حركة السكك الحديدية.

وأوضح أنه بسبب الانهيارات الطينية، من المحتمل أن يتوقف خط سكة حديد برينر بين محطة إنسبروك الرئيسية ومحطة برينيرو/برينر عن حركة القطارات حتى اليوم الثلاثاء.