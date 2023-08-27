الفلبين: فرار مئات السكان من منازلهم بسبب الفيضانات الناجمة عن إعصار ساولا

ونقلت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية عن مسؤول الإنقاذ بمحافظة "كاجايان" رويلي رابسينج قوله "إنه تم إجلاء إجمالي 388 شخصا بسبب الفيضانات في 4 بلدات بالمحافظة، فيما يرتفع منسوب المياه في بلدتين إضافيتين"، مضيفا أن الرياح لم تكن عاتية ولكن الأمطار هطلت بغزارة الليلة الماضية.

ولفت إلى حدوث انقطاعات في التيار الكهربائي على نطاق واسع في أنحاء محافظة كاجايان التي يبلغ تعداد سكانها 1.2 مليون نسمة، دون أن يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا أو أضرار جسيمة.

ومر الإعصار بالجزء الشمالي الشرقي لجزيرة لوزون الرئيسية ليل السبت، جالبا معه رياح بلغت سرعتها 185 كيلومترا في الساعة إلى مناطق في مدينة "تيجيجيوراو" - عاصمة محافظة كاجايان - التي يقطنها نحو 160 ألف شخص.

واتجه الإعصار جنوبا قبالة الساحل الشرقي لجزيرة لوزون في وقت مبكر من اليوم.. حيث تتوقع هيئة الأرصاد الجوية الفلبينية أن يظل الإعصار في المياه الساحلية قبل أن يصل اليابسة.

كما تقول هيئة الأرصاد "إن الخطر الرئيسي يكمن في الأمطار الغزيرة التي ينجم عنها فيضانات عارمة أو انهيارات أرضية. إذ تتوقع هطول ما يصل إلى 200 ملم من الأمطار على طول سواحل كاجايان ومقاطعة إيزابيلا على مدار اليوم.