السجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لـ4 متهمين بالاتجار فى المخدرات بسوهاج

سوهاج عمرو خلف

قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، بمعاقبة 4 أشخاص بالسجن 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، لكل منهم لاتهامهم بتكوين تشكيل عصابى بغرض الاتجار فى المواد المخدرة، بدائرة مركز طما.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالرحمن محمد عبدالحافظ، وعضوية المستشارين محمد فتحى صادق، وعماد الدين عزت، بأمانة سر عبدالمنصف إبراهيم، وعاطف رمسيس.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر أبريل 2023 بدائرة مركز طما، عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهمين ( م. ع 46 عاما )، و( م. ز )، و( م. أ 68 عاما )، و( أ. ر 37 عاما)، بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص فى الاتجار فى المخدرات "الحشيش"، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتم القبض على المنهمين وبمواجهتهم اعترفوا بالاتجار فى المخدرات وتم إحالة القضية إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها المتقدم.