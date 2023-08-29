الرحلة الأخيرة.. المتهم بقتل سائق بالإسكندرية يعترف: "طمعت في التوك توك"

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

جريمة بشعة ارتكبها عامل خردة في الإسكندرية، بعدما تخلص من سائق لسرقة توك توك، حيث طلب منه توصيله لمكان نائي، وما أن توارى بعيدا عن أعين الناس، حتى قتله.

وقال القاتل في اعترافاته :"خططت لسرقة المجني عليه، لكنه تمسك بالتوك توك فتخلصت منه حتى لا يفضحني، لتكون الرحلة الأخيرة له، ثم بعت التوك توك لـ(شخصين - لهما معلومات جنائية".

وتلقى قسم شرطة مينا البصل بمديرية أمن الإسكندرية بلاغا من (بائع متجول - مقيم بدائرة القسم) بخروج نجله للعمل على مركبة "توك توك" وعدم عودته.

وجه اللواء خالد البروي مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بالفحص وبإجراء التحريات تبين قيام أحد الأشخاص (عامل خردة "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) باستقلال المركبة رفقة الـمُتغيب وقيامه بقتله بغرض السرقة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته (الهاتف المحمول الخاص بالمجنى عليه) ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة.