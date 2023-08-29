اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:55 م
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التحفظ على 7 أطنان لبن بودرة مجهولة المصدر داخل مصنع مواد غذائية بالإسكندرية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 05:42 م
التحفظ على 7 أطنان لبن بودرة مجهولة المصدر داخل مصنع مواد غذائية بالإسكندرية حملة تموينية - أرشيفية
الإسكندرية - جاكلين منير

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شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملات مكبرة، بتوجيهات من الدكتور على المصيلحى وزير التموين و التجارة الداخلية، و اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية لمتابعة الرقابة على مصانع المواد الغذائية.
       
 
وأصدر المهندس احمد ابراهيم وكيل وزارة التموين و التجارة الداخلية بالإسكندرية، تعليمات مشددة للأجهزة الرقابية بالمديرية بتشديد الرقابة على مصانع المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين  
 
وقامت إدارة برج العرب التموينية برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة و فريق العمل التابع للإدارة، بحملة تموينية على بعض البدالين بنطاق الادارة و التى أسفرت عن ضبط أحد مصانع المواد الغذائية لحيازته واستخدام خامات ومواد مجهولة المصدر وأخرى غير مدون عليها أي بيانات
 
تم التحفظ على 280  شيكارة لبن بودرة زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية 7000 كجم  مجهولة المصدر و عدم وجود المستندات الدالة علي مشروعية حيازتها، وكذلك 100 شيكارة  من الجزر زنة الواحدة 25 كجم باجمالي كمية قدرها  2500 كجم مجهولة المصدر و غير مدون عليها أي بيانات، و قد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.
 
 

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