رفع 60 طنا من المخلفات الزراعية بالمقابر فى الإسكندرية

الإسكندرية -أحمد الزغبي

نفذت منطقة آثار الإسكندرية بالتعاون مع حي وسط الإسكندرية، حملات لرفع 60 طن مخلفات زراعية من المقابر اليهودية، فى إطار الحرص على إظهار المواقع الأثرية بالمظهر الحضارى اللائق، ونظرا لزيادة أفرع الأشجار والنخيل وظهور الحشائش الطبيعية بصورة كثيفة جدا بعدد من المقابر اليهودية.

وقال محمد متولى مدير عام آثار الإسكندرية، إنه من خلال التنسيق مع المهندسة عزة سعد رئيس حي وسط لرفع كافة المخلفات من المقابر، قامت إدارة النظافة بحي وسط وشركة نهضة مصر برفع كافة المخلفات الزراعية من المقابر اليهودية بالشاطبي وبإشراف مفتشي الآثار بمنطقة وسط الاسكندرية، وذلك فى إطار الاهتمام بجميع الآثار بمحافظة الإسكندرية.

وأوضح مدير عام آثار الإسكندرية، أنه جار استكمال كافة الأعمال تباعا حول المواقع الأثرية في نطاق حي وسط لإظهار الجبانات التاريخية والأثرية والتراثية بصورتها الحضارية، والتى تتناسب مع تاريخها وتراثها، الجدير بالذكر أن جبانات اليهود شيدت فى أرقى أحياء مدينة الإسكندرية على مساحات شاسعة من الأرض خارج حدود أسوار مدينة الأسكندرية القديمة، وعلى أحدث طراز معمارى في ذلك الوقت ، ويوجد حاليا بالإسكندرية، عدد 3 جبانات تحتوى على مجموعة من الأضرحة شيدت على طراز عصر النهضة فى نهاية القرن الـ 19 م، و أوائل القرن الـ 20 م وتم تسجيلها فى عداد الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بمحافظة الإسكندرية، بموافقة اللجنة الدائمة بتاريخ 12 / 4 / 2017 م، وبموافقة مجلس الإدارة بتاريخ 26 / 4 / 2022 م

- جبانة اليهود الأزاريطة رقم ( 1 )

تعد هذه الجبانة من أقدم و أكبر جبانات اليهود بالأسكندرية حيث شيدت فى عصر محمد على باشا سنة 1832 م، وتم تخصيص قطعة الأرض الواقعة حاليا فى ميدان الخرطوم بالحى اللاتينى فى منطقة الأزاريطة أمام مبنى كلية الطب جامعة الأسكندرية لتكون مقبرة للجالية اليهودية وفى سنة 1856 م فى عصر والى مصر سعيد باشا، تم إحاطتها بسور من المبانى غير منتظم الأضلاع مساحتها حوالى ستة أفدنة ،وتضم ما يقرب من خمسة ألاف قبر وهي مقابر بسيطة الشكل و التصميم، لكونها كانت فى الأغلب مقابر لأبناء الطبقة الفقيرة والمتوسطة من المجتمع اليهودى فى الأسكندرية.

جبانة اليهود بالشاطبى رقم ( 2 )

أنشىء هذه الجبانة البارون يعقوب منشا حوالى سنة 1872 / 1873 م, ولهذ عرفت بمدافن منشا تتخذ حدود الجبانة

شكل غير منتظم الأضلاع مساحتها ثلاثة أفدنة، وتضم معبدا جنائزيا وحوالى ثلاثة آلاف مقبرة .

-جبانة اليهود بالشاطبى رقم ( 3 )

عرفت بمقابر أجيون يرجع تاريخها إلى حوالى سنة 1908 م ؛ و يبلغ إجمالي مساحتها حوالي خمسة أفدنة، وتضم نحو ما يزيد عن 3750 مقبرة.