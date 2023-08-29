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البرهان يوجه الشكر للرئيس السيسى والشعب المصرى على استضافة السودانيين

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:10 م
البرهان يوجه الشكر للرئيس السيسى والشعب المصرى على استضافة السودانيين الفريق البرهان
كتب سمير حسنى

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وجه الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني، التحية للرئيس عبدالفتاح السيسي، والحكومة المصرية والشعب المصري على استضافة الشعب السوداني بمصر، قائلا: "أوجه التحية على استضافتهم الكريمة للشعب السوداني، واستضافتهم لنا اليوم".
 
وأضاف خلال كلمة بثتها "القاهرة الإخبارية": "نحن في السودان نواجه حربا مدمرة قامت بها مجموعات متمردة، وقامت بها مجموعات استعانت بكل ما يمكن أن يدمر الشعب السوداني، ومارست هذه المجموعات أبشع أنواع الجرائم التي يمكن أن تصنف كجرائم حرب في الخرطوم والجنينة ونيالا ومختلف بقاع السودان".
 
وتابع: "الحرب طالت كل الشعب السوداني، نهبت أمواله وممتلكاته وانتهكت حرماته واغتصبت بناته، وسط ممارسات أدمت قلوب الشعب السوداني والعالم".

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