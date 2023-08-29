اليوم السابع
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البابا تواضروس الثانى يشارك فى سيمنار مجمع كهنة الإسكندرية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 06:10 م
البابا تواضروس الثانى يشارك فى سيمنار مجمع كهنة الإسكندرية البابا تواضروس الثانى
كتب: محمد الأحمدى

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ألقى قداسة البابا تواضروس الثاني مساء أمس الإثنين، محاضرة في سيمنار مجمع كهنة الإسكندرية وأسرهم، المنعقد في بيت القديس الأنبا بولا بمنطقة الزعفرانة، وصلى قداسته صباح اليوم الثلاثاء القداس الإلهي مع المشاركين في السيمنار.
 
وتناول قداسة البابا في محاضرته والتي خصصها للكهنة وزوجاتهم، موضوع بعنوان "أمامك يا رب"، وفى نهاية الكلمة أجاب قداسته على أسئلة الحضور.
 
كما حرص قداسة البابا على أن يلقي كلمة لأبناء الآباء الكهنة، والتي تحدث خلالها عن "فوائد قراءة الكتب وأضرار الموبايل" 
   
حضر اللقاء الأساقفة العموم المشرفين على القطاعات الرعوية بالإسكندرية، وهم الأنبا بافلي (قطاع المنتزه) والأنبا إيلاريون (قطاع غرب) والأنبا هيرمينا (قطاع شرق)، والأنبا دانيال أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بولا بالبحر الأحمر، والأنبا إيلاريون أسقف إيبارشية البحر الاحمر، والأب القمص أبرآم إميل وكيل عام البطريركية بالإسكندرية.

الكنيسه الارثوذكسيه

البابا تواضروس الثانى

سيمنار مجمع كهنه الاسكندريه

الاسكندريه



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