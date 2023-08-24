15 ديرًا معترف بها فى عهد بطريركية البابا تواضروس الثانى.. تفاصيل

تعتبر لجنة شئون الأديرة والرهبنة أحد أهم المجمع المقدس بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث تتكون من لجنة الاعتراف بالأديرة ولجنة الرهبان والراهبات، وتهتم بالإشراف على كل ما يخص الأديرة القائمة وعمل حصر رسمي بالأديرة المعترف بها والرهبان والراهبات فيها وتقنين أوضاع الأديرة الجديدة تمهيداً للاعتراف بها ورعابة الرهبان والراهبات.
وذكر الموقع الرسمي للكنيسة الأرثوذكسية على الإنترنت الأديرة التي تم الاعتراف بها خلال فترة بطريركية قداسة البابا وهى كالآتى:
دير الانبا انطونيوس للرهبان بالنمسا – يونيو 2013
دير الأم سارة بالمنيا للراهبات – يونيو 2013
دير الأنبا متاؤس الفاخوري للرهبان إسنا – نوفمبر 2013
دير البتول للراهبات ملوي – نوفمبر 2013
دير مارمرقس والأنبا صموئيل المعترف بجنوب افريقيا – نوفمبر 2013
دير الأنبا مكاريوس السكندرى – يونيو 2014
دير العذراء ورئيس الملائكة ميخائيل للراهبات بديروط – مايو 2015
الاعتراف بدير القديسة دميانة والانبا مويسيس للراهبات البلينا – يونيو 2016
الاعتراف بدير السيدة العذراء والشهيدة دميانة فى دواسونفل أتلاتنا جورجيا – يونيو 2016
دير القديس العظيم الانبا موسى القوى طريق العلمين – يونيو 2016
دير ماربقطر الخطاطبة – يونيو 2017
دير مارجرجس للراهبات ايرلندا – مايو 2018
دير القديس هرمينا السائح باسيوط
دير العذراء والقديس ماريوحنا بطريق الاسماعيلية
دير السيدة العذراء وماريوحنا الحبيب بأوهايو بالولايات المتحدة الامريكية
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