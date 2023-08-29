اليوم السابع
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"الاتصالات" تعلن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4385 مكتبا على مستوى الجمهورية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 09:00 ص
"الاتصالات" تعلن ارتفاع عدد مكاتب البريد إلى 4385 مكتبا على مستوى الجمهورية مكتب بريد - أرشيفية
كتبت هبة السيد

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كشفت بيانات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ارتفاع عدد مكاتب البريد الحكومية إلى 4385 مكتب على مستوى الجمهورية، خلال الفترة من يناير - مارس 2023، مقارنة بنحو 4330 مكتب بنهاية يناير - مارس 2022، بمعدل نمو سنوى 3.66%.

وبلغ متوسط السكان المخدومين من مكتب بريد نحو 24.174 ألف مواطن فى الفترة من يناير - مارس 2023 مقارنة بنحو 21.620 ألف مواطن فى الفترة من يناير - مارس 2022.

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة صرف المعاشات من خلال البريد 4.83 مليون مستفيد بنهاية الفترة من يناير - مارس 2023 مقارنة بنحو 6.01 مليون مستفيد بنهاية يناير - مارس 2022.


مكاتب البريد

صرف المعاشات

وزارة الاتصالات

اقتصاد



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