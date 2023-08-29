الإعصار فرانكلين يضرب الولايات المتحدة بقوة ويصل للفئة الرابعة

وكالات

قال المركز الوطني الأمريكي للأعاصير، إن الإعصار فرانكلين اشتد وبات من الفئة الرابعة، ويسبب أمواجا تشكل خطرا على الحياة وتيارات عنيفة على طول ساحل جنوب شرق الولايات المتحدة.

وحسب موقع العربية، أضاف المركز ومقره ميامي أن فرانكلين يبعد نحو 710 كيلومترات جنوب غربي برمودا، وهو محمل برياح تقترب سرعتها القصوى من 240 كيلومترا في الساعة.

وقال المركز الوطني للأعاصير "من الممكن أن يكتسب (الإعصار) قوة إضافية الليلة، لكن من المتوقع أن يبدأ في الضعف تدريجيا في وقت متأخر من يوم الثلاثاء".