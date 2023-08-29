الأردن يشدد على ضرورة وضع آلية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية سريعا

عمان (أ ش أ)

شدد وزير الاتصال الحكومى الناطق الرسمى باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، على ضرورة وضع آلية عربية للتعامل مع شركات الإعلام الدولية سريعا، حيث لدينا 175 مليون مشترك فى وسائل التواصل الاجتماعى.

جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية، اليوم الثلاثاء، في فعاليات أعمال الاجتماع الأول للفريق الفني العربي المكلف بالتفاوض مع شركات الإعلام الدولية، الذي تنظمه وزارة الاتصال الحكومي الأردنية، لمدة يومين، بحضور السفير أحمد رشيد خطابي الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية، وممثل المجلس الأعلى للإعلام الدكتورة نهى النحاس.

وقال الشبول إن اجتماع اليوم هو تكليف من وزراء الإعلام العرب، لوضع آليات التفاوض مع شركات الإعلام الدولية، وتأسيس أطر العلاقات مع هذه الشركات في المستقبل في إطار التعامل مع هذه الشركات.

وأضاف أن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجماع العربي بشأن ضرورة التعامل مع هذه الشركات، وفقا للمبادرة التي قدمها الأردن لوزراء الإعلام العرب من خلال المجلس الجامعة العربية.

وأشار إلى أن العالم العربي تأخر 6 سنوات للتعامل مع هذه الشركات عقب التعامل الأوروبي معها، في إطار الاستفادة من هذه الشركات وتنظيم التعامل معها.

وتابع أن كل ما يطلبه اجتماع اليوم ممثلا عن العالم العربي هو الإنصاف في التعامل مع هذه الشركات كبعض الجهات الأجنبية التي استفادت منها.

ورحب الشبول بأعضاء الفريق العربي الحضور لتمثيل العالم العربي في الأردن، مشيرا إلى أن الأردن سيستضيف في شهر أكتوبر المقبل مؤتمرا دوليا بالتعاون مع اليونسكو في إطار الإعلام.

ويأتي اجتماع الفريق العربي، تنفيذا لقرار مجلس وزراء الإعلام العرب رقم (533) خلال دورته العادية الثالثة والخمسين في المغرب، باعتماد الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية التي قدمها الأردن، وتشكيل فريق فني عربي للتفاوض مع هذه الشركات برئاسة الأردن وعضوية كل من: السعودية، الإمارات، مصر، المغرب، تونس، العراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.