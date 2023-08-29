"استخدمنا نقاب وكمامة".. اعترافات المتهمين بالسطو على جواهرجي بالإسماعيلية

كتب محمود عبد الراضى - سليم على

لجأ لص لاستخدام "النقاب" في جريمة سطو مسلح على محل للصاغة بمحافظة الإسماعيلية، وفصل الكاميرات عن المحل لعدم كشف هوية أفراد العصابة، إلا أنه تم القبض عليهم.

وقال المتهمون في التحقيقات :"خططنا لسرقة محل للصاغة بالاسماعيلية، فرصدنا المحل وتوجهنا له بواسطة توك توك، ثم تخفينا عن طريق "نقاب" و"كمامة" إلا أن السيدة التي كانت بالمحل فضحت أمرنا.

ونجحت الداخلية في ضبط مرتكبى واقعة محاولة السطو على محل مصوغات بالإسماعيلية فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القنطرة غرب بمديرية أمن الإسماعيلية بضبط شخص أثناء محاولته سرقة بعض المشغولات الذهبية من داخل أحد المحلات .

بالانتقال والتقابل مع (مسئولة عن محل مصوغات) قررت أنها أثناء تواجدها بالمحل المملوك لشقيقها فوجئت بتوقف مركبة "توك توك" ونزول "سيدة منتقبة" ورجل يرتدى كمامة طبية وقاما بالدلوف داخل المحل وقامت السيدة بفصل كاميرات المراقبة بالمحل وكان بحوزة الرجل "سلاح نارى" وحاولا سرقة بعض المشغولات الذهبية فاستغاثت بالمارة وتم ضبط "السيدة المنتقبة" وتبين أنه رجل يرتدى الملابس النسائية (طالب - مقيم بدائرة المركز "تربطه صلة قرابة بالمبلغة") وسبق عمله بالمحل المُشار إليه وتم طرده لسابقة قيامه بسرقة بعض المشغولات الذهبية.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد وضبط المتهم الثانى (عاطل –"له معلومات جنائية") ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة بالإشتراك مع المتهم الأول، وأرشد عن (السلاح النارى وطلقة نارية - مركبة التوك توك .. المستخدمين فى الواقعة).