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ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:32 ص
ارتفاع مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة منتصف الأسبوع البورصة المصرية - أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على صعود.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 18699 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.64% ليصل إلى مستوى 22605 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.66% ليصل إلى مستوى 7830 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 3784 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 5557 نقطة.

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