اليوم السابع
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إيمينيم يطالب الجمهورى راماسوامى بعدم استخدام أغنيته فى الحملة الانتخابية

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 10:57 ص
إيمينيم يطالب الجمهورى راماسوامى بعدم استخدام أغنيته فى الحملة الانتخابية راماسوامى
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت شبكة "سى إن إن" الأمريكية إن مغنى الراب الشهير إيمينيم طالب المرشح الجمهورى فيفيك راماسوامى بالتوقف عن استخدام أغنيته Lose Yourself بعد أن قام الأخير بأدائها خلال معرض ولاية أيوا فى وقت سابق هذا الشهر.

 

وبحسب التقرير، فإن منظمة حقوق الأداء BMI، أبلغت حملة راماسوامى بطلب إيمينيم بانه لم يعد مسموحا باستخدام موسيقى مغنى الراب فى الحملة. وفى خطاب موجه إلى مسئولي الحملة بتاريخ 23 أغسطس، قالت المنظمة إنها تلقت اتصالا من مارشال بى ماسارز الثالث، المعروف باسم إيمينيم، والذى يرفض فيه استخدام حملة راماسوامى للمؤلفات الموسيقية الخاصة به، وفقا لنسخة من الخطاب أطلعت عليه سى إن إن.

 

 وردا على ذلك، قالت المتحدثة باسم حملة راماسوامى تريشيا ماكلافلين، إن الحملة ستلتزم بطلب وقف استخدام أغانى إيمينيم.

 

 من جانبه، مزح المرشح فى السباق الجمهورى نحو البيت الأبيض من الخطاب على السوشيال ميديا، فى تعليقه على منشور أشاد بأدائه للأغنية. وقال على منصة إكس، تويتر سابقا:" هل يقف فضلا الصاحب الحقيقى لأغنية Real Slim Shady.. إنه لم يقل فقط ما أعتقد أنه فعل أليس كذلك؟"، فى إشارة إلى أغنية أخرى لإيمينيم.

 

وأعلن رامسوامى حملته للرئاسة فى فبراير الماضى فى الوقت الذى بدت أن فرصه ضئيلة للغاية. ورغم أنه لا يزال يتخلف فى استطلاعات الرأى، لكنه بدا يتفوق على كثير من منافسيه، ولاسيما حاكم فلوريدا رون ديسانتيس الذى يناضل حاليا من أجل الحفاظ على مكانه فى المرتبة الثانية خلف ترامب.


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