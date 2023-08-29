إصابة 5 أشخاص فى حادث تصادم بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

أصيب 5 أشخاص بكدمات وجروح وإصابات متفاوتة بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول كلًا من: مريم ح ال س، 17 سنة، وسمر إ ع، 30 سنة، ومحمود ح ال ال، 3 سنوات، وفتحى أ ف س، 9 سنوات، وأنس ح ال س، 6 سنوات، مقيمين جميعًا بمركز أبو حماد، والأطفال الثلاثة مصابين بحالات نزيف بالمخ وتم تحويلهم إلى مستشفى الزقازيق الجامعى.

وتبين حدوث إصابة المصابين إثر وقوع حادث تصادم بين دراجتين ناريتين، إحداهما موتوسيكل والأخرى توك توك بمركز بلبيس، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.