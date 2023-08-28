إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بقنا

سوهاج محمود مقبول

شهد الطريق الصحراوى الشرقى قبل صينية قنا ا نقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 3 بإصابات متفرقة بالجسم، تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.

ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى قنا الجامعى بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى وتم نقل المصابين للمستشفى لأنها الأقرب لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه قنا عقب إختلال عجللة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ح . ع . ح 55 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج،كسر بالضلوع والعمود الفقرى، وإصابة ف . ح . إ 42 سنة ربة منزل بإشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعى بالوجه، وإصابة ل . ح . ع 37 سنة ربة منزل بإشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالوجه.

تم الدفع بالمعدات اللازمة إلى الطريق الصحراوى الشرقى والتي قامت بدروها برفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها في الواقعة.