اليوم السابع
Ads
الإثنين، 28 أغسطس 2023 03:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية حوادث

إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بقنا

الإثنين، 28 أغسطس 2023 02:12 م
إصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى بقنا إسعاف - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شهد الطريق الصحراوى الشرقى قبل صينية قنا انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق عقب إختلال عجلة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة 3 بإصابات متفرقة بالجسم، تم رفع أثار الحادث من على الطريق وتم إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج.
 
ترجع الواقعة عقب ورود بلاغ من مستشفى قنا الجامعى بوصول 3 أشخاص مصابين بإصابات متفرقة بالجسم على إثر وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى وتم نقل المصابين للمستشفى لأنها الأقرب لمكان الواقعة.
 
وبالفحص تبين من خلال الانتقال والمعاينة وقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الشرقى إتجاه قنا عقب إختلال عجللة القيادة بيد السائق نتج عن الحادث إصابة ح . ع . ح 55 سنة بإشتباه ما بعد الإرتجاج،كسر بالضلوع والعمود الفقرى،  وإصابة ف . ح . إ 42 سنة ربة منزل بإشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعى بالوجه، وإصابة ل . ح . ع 37 سنة ربة منزل بإشتباه نزيف بالمخ، وجرح قطعي بالوجه.
 
تم الدفع بالمعدات اللازمة إلى الطريق الصحراوى الشرقى والتي قامت بدروها برفع أثار الحادث وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وأخطرت جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها في الواقعة.

سوهاج

اخبار مصر

اخبار الحوادث

الطريق الصحراوى الشرقى

حادث سيارة

انقلاب سيارة

قنا

حوادث سوهاج



الموضوعات المتعلقة

مصرع شخص وإصابة 9 آخرين فى حادثى سير بالطريق الصحراوي بالبحيرة

السبت، 26 أغسطس 2023 03:15 ص

إصابة 10 أشخاص فى حادثى سير بصحراوى البحيرة

الجمعة، 25 أغسطس 2023 06:47 م

مصرع 3 أشخاص فى حادث تصادم بين 3 سيارات بالمنوفية

الإثنين، 28 أغسطس 2023 01:43 م

وفاة شاب متأثرا بإصابته بحادث تصادم ببنها.. وأسرته: كان في طريقه لصلاة الفجر

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:10 م

إصابة 12 شخصا في تصادم ميكروباص مع سيارة ملاكي شرق الأقصر

الإثنين، 28 أغسطس 2023 12:09 ص

مصرع شخص وإصابة 2 فى تصادم سيارة ملاكى مع عربة كارو بالوادى الجديد

الأحد، 27 أغسطس 2023 10:56 ص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة