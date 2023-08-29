اليوم السابع
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الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 03:28 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
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إصابة 13 شخصا بانفجار غاز فى مدينة إسبانية.. فيديو

الثلاثاء، 29 أغسطس 2023 02:35 م
إصابة 13 شخصا بانفجار غاز فى مدينة إسبانية.. فيديو جانب من الانفجار
وكالات

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في حادث هو الثاني من نوعه في أغسطس الحالي، أدى انفجار غاز في مدينة بلد الوليد، وسط إسبانيا إلى إصابة 13 شخصا، من بينهم رضيعان.

 

 

وحسب موقع روسيا اليوم، يأتي الانفجار صباح اليوم الثلاثاء بعد أقل من شهر على انفجار غاز في المدينة نفسها، أدى إلى تدمير مبنى سكني ومقتل شخص وإصابة 14 آخرين.

وتم الإبلاغ عن انفجار غاز آخر في أحد العقارات في مدينة بلد الوليد في شمال غرب إسبانيا، وهذه المرة في منطقة باركيسول في حوالي الساعة 6 صباحا بالتوقيت المحلي.

وقامت الطواقم الصحية بإسعاف المصابين، من بينهم إصابة خطيرة.

 

 


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