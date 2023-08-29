إصابة شخصين فى مشاجرة بالمنشأة جنوب محافظة سوهاج

تسببت مشاجرة بناحية قرية الدوريات دائرة مركز المنشأه جنوب محافظة سوهاج، فى إصابة شخصين باشتباه كسر بعظام الجمجمة بسبب خلافات الجوار تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .
كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة المنشاه و جود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.
وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين وجود مشاجرة ومصابين بناحية الدويرات دائرة مركز المنشاه حيث تبين أنها بين " طرف أول " أيمن م ق ز 38 سنة مزارع مصاباً " لإشتباه كسر بعظام الجمجمة " ونجل عمومته حمدي م م ا 47 سنة سائق مصاباً " بإشتباه كسر بعظام الجمجمة " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.
بين "طرف ثان" أبو الحمد ا ا م 63 سنة مزارع ونجله خالد ا ا ا 29 سنة مزارع ونجل عمومتهما محمود ا ج ع 24 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر واتهم الطرف الأول - الطرف الثاني بإلقاء حجارة صوبهما مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.
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