إصابة شخصين فى مشاجرة بالمنشأة جنوب محافظة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تسببت مشاجرة بناحية قرية الدوريات دائرة مركز المنشأه جنوب محافظة سوهاج ، فى إصابة شخصين باشتباه كسر بعظام الجمجمة بسبب خلافات الجوار تم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم .

كان اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغاً من نائبه لقطاع الجنوب يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة المنشاه و جود مصابين وتم ضبط المشاركين فيها.

وبالفحص عقب الإنتقال والمعاينة تبين وجود مشاجرة ومصابين بناحية الدويرات دائرة مركز المنشاه حيث تبين أنها بين " طرف أول " أيمن م ق ز 38 سنة مزارع مصاباً " لإشتباه كسر بعظام الجمجمة " ونجل عمومته حمدي م م ا 47 سنة سائق مصاباً " بإشتباه كسر بعظام الجمجمة " وتم نقلهما لمستشفي سوهاج الجامعي.

بين "طرف ثان" أبو الحمد ا ا م 63 سنة مزارع ونجله خالد ا ا ا 29 سنة مزارع ونجل عمومتهما محمود ا ج ع 24 سنة مزارع الطرفان يقيمان بذات الناحية تم ضبط طرفي المشاجرة تبادلا الإتهامات فيما بينهما بتعدي كل منهما علي الأخر واتهم الطرف الأول - الطرف الثاني بإلقاء حجارة صوبهما مما نتج عنه إصابتهما المشار إليها، بسبب خلافات الجيرة تم تحرير محضر بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.